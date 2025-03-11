Легендарный боксер категорично высказался относительно гипотетического боя против бойца-блогера. Мейвезер рассказал, как бы закончился его поединок с Полом, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Смог ли бы Мейвезер побить Пола

Флойд Мейвезер безапелляционно назвал победителя боя между ним и блогером Джейком Полом. Легенда бокса несомненно считает, что он может одолеть американца.

Мейвезер подчеркнул, что даже несмотря на большую разницу в возрасте у Пола нет шансов. Легендарный Флойд отметил, что блогер не доставил бы ему трудностей в очном противостоянии.

Как бы прошел мой бой с Полом? Я его очень легко побежу и в 48 лет,

– сказал Мейвезер.

Отметим, что Флойд Мейвезер дрался против брата Джейка Пола Логана в 2021 году. По правилам победителя поединка не выбирали, но по запискам экспертов Мейвезер победил.

Напомним, что Флойд Мейвезер провел в профессиональном ринге 50 поединков. На пенсию легендарный боксер ушел непобежденным, выиграв все свои бои за карьеру.