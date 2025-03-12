"Настав його час перемогти": відомий промоутер оцінив шанси Дюбуа у реванші проти Усика

Даніель Дюбуа незабаром дізнається свого наступного суперника. Ймовірно, що "Динаміт" отримає шанс взяти реванш в Олександра Усика.

У серпні 2023-го року Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Промоутер Френк Воррен розповів, чи будуть шанси у "Динаміта" на перемогу у можливому реванші, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Дюбуа змінився після першого бою проти Усика

Відомий промоутер впевнений, що британський боксер сильно змінився, якщо порівнювати його із першим боєм проти Усика.

Дюбуа дуже змінився після того бою, він виріс. Ми бачили три його виступи після цього. Зараз це зовсім інший Деніель Дюбуа, настав його час перемогти. Дюбуа треба бути босом на рингу з Усиком. Треба давити на нього та я упевнений, що Даніель здатний на це,

– сказав Воррен.

Відзначимо, що після поразки від Усика Дюбуа провів вже три бої, у яких здобув три перемоги. Даніель здолав американця Джаррела Міллера, хорвата Філіпа Хрговича та британця Ентоні Джошуа. Свій останній бій "Динаміт", який володіє поясом чемпіона світу за версією IBF у хевівейті, провів у вересні минулого року.

Не виключено, що у своєму наступному бою Дюбуа зійдеться у ринзі проти Ентоні Джошуа. У такому випадку Усик може побитись із тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO Джозефом Паркером.