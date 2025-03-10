Перша зустріч Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбулась ще у серпні 2023-го року. Той поєдинок закінчився перемогою технічним нокаутом від українця у дев'ятому раунді.

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Усик знецінив потужність Дюбуа

Також перша битва запам'яталась ударом нижче пояса від Дюбуа у п'ятому раунді, через який впав на канвас непереможний українець. Усик оцінив силу удару "Динаміта", пригадавши той підлий вчинок британського боксера, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.

Олександр знецінив потужність Даніеля.

Ніякої сили. Його силу відчули тільки мої яйця,

– заявив Усик.

Вже була інформація, що представники обох боксерів провели попередні перемовини щодо реваншу. Ймовірно, що у найближчі тижні визначиться доля другої битви Усик – Дюбуа. Якщо реванш зірветься, то Олександр може вийти у ринг проти тимчасового чемпіона світу за версією WBO Джозефа Паркера, який нещодавно нокаутував Мартіна Баколе.