Мільярдна війна: промоутер Ф'юрі готує удар через компанію, яка хоче працювати з Усиком

Френк Воррен, глава промоутерської компанії Queensberry, готує позов через нового гравця на ринку боксу – компанії Zuffa Boxing. У Воррена претензії на 1 мільярд доларів.

Поки частина промоутерів незадоволені появою на ринку Zuffa Boxing Дейни Вайта, бос Queensberry обурений тим, що його не підключили до створення проєкту. Про це повідомляє The Telegraph.

Який скандал виник у боксі?

Річ у тім, що раніше Queensberry Воррена уклала ексклюзивні контракти з SELA і TKO Boxing – компаніями, які створили проєкт Zuffa.

За чутками, незабаром Zuffa дебютує на британському ринку, причому зробить це на провідному спортивному каналі країни – SkySports. Очевидно, що саме для цієї мети їм знадобився зірковий британський боєць Конор Бенн, якого вони перехопили у відомого промоутера Едді Гірна.

За даними The Telegraph, Воррен вважає, що створенням Zuffa компанії SELA і TKO Boxing порушили контракти, раніше підписані з ним.

Бос Queensberry стверджує, що SELA і TKO Boxing уклали угоду за його спиною, "використали конфіденційну інформацію, порушили умови індивідуальних контрактів".

Він оцінює збиток, точніше, упущену вигоду, – в 1 мільярд доларів.

Як пише видання, Воррен спершу спробує владнати питання, звернувшись до SELA і TKO. Якщо не вийде, тоді буде подано позов до Високого суду Англії.

Що таке Zuffa Boxing? Це компанія з просування професійного боксу, заснована генеральним директором UFC Даною Вайтом і головою Генерального управління розваг Туркі Аль-Шейхом.

Хто з українців виступає у Zuffa Boxing?

Промоутерська компанія Zuffa Boxing повідомила, що вже підписала контракти з 93 боксерами. Серед них двоє українців – Сергій Богачук та Олександр Гвоздик.

Обидва 2 лютого провели перші поєдинки під егідою Zuffa Boxing:

Гвоздик сенсаційно програв Радівоє Калайджичу. Після того, як серб побував у двох нокдаунах, він зміг нокаутувати українця у 7 раунді. Через важкий нокаут Гвоздик відсторонений від боксу до квітня.

Богачук здолав росіянина Раджаба Бутаєва рішенням суддів. Боксер з Вінниці також отримав тимчасове відсторонення від боїв.

Найзірковішим бійцем Zuffa Boxing може стати Олександр Усик. Як писало talkSPORT, 39-річний українець провів переговори з Вайтом щодо можливого переходу до промоутерської компанії.

Сергій Лапін, директор команди боксера, підтвердив інформацію про інтерес та діалог між сторонами, але подробиці зараз не розголошуються.