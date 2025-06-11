Нагадаємо, що у майбутньому переможець протистояння Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа проведе бій проти Джозефа Паркера. Новозеландець є обов'язковим претендентом по лінії WBO у хевівейті, пише 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Цікаво Усик відмовився від бою проти тимчасового чемпіона світу: що сталось

Бою проти Паркера не доведеться довго чекати

Промоутер Френк Воррен повідомив, що бій тріумфатора реваншу проти Паркера може відбутись ще у поточному 2025-му році.

Довідка. 33-річний боксер із Нової Зеландії провів на профі-рингу 39 боїв, у яких здобув 36 перемог (24 – нокаутом) при 3-х поразках. Востаннє Паркер виходив у ринг у лютому 2025-го, коли у 2-му раунді нокаутував Мартіна Баколе, який в останній момент замінив хворого Дюбуа.

Цікаво, що Паркер прагне провести бій у рамках андеркарду реваншу Усик – Дюбуа, який запланований на 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі".

Також була інформація, що начебто український чемпіон світу відмовився від поєдинку проти Джозефа Паркера. На думку тимчасового чемпіона світу за версією WBO, Усик хоче провести великі бої, які принесуть йому багато грошей. Олександр роздумує над закінченням кар'єри та хотів би попрощатись із профі-рингом трилогією із Тайсоном Ф'юрі, який на початку 2025-го пішов на пенсію.