Промоутер Ф'юрі закликав викинути Усика із хевівейту

Відомий промоутер Френк Воррен висловив свою думку про сучасних боксерів, які заволоділи хевівейтом. Промоутер Тайсона Ф'юрі назвав країну, яка виховала для надважкої ваги найбільшу кількість топових боксерів.

Френк Воррен розповів про домінування боксерів із Великої Британії у надважкій вазі. На думку промоутера, британську окупацію хевівейту розбавляє лише українець Олександр Усик, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Домінування британців у боксі

Воррен розповів, що на старті його кар'єрі домінували у хевівейті представники США, але згодом ця естафета була передана Великій Британії.

Приберіть звідти Усика і ви побачите, що Велика Британія стає центром хевівейту. Коли я починав, то у боксі домінували американці. Подивіться зараз – всі британці. І з ким би не проводив бої Усик, він буде британцем. Зараз у хевівейті 95% британців,

– Воррен.

Якщо брати до уваги оновлений рейтинг Світової боксерської ради (WBC), то одразу чотири британські боксери розмістились у топ-10 найкращих бійців надважкої ваги (Мартін Баколе, Ентоні Джошуа, Фабіо Вордлі та Лоуренс Околі).

Серед топових супертяжів також варто виділити Даніеля Дюбуа, який 22 лютого спробує захистити свій пояс IBF та отримати шанс на реванш із Усиком.

Відзначимо, що WBC виключила зі свого рейтингу іншого британця Тайсона Ф'юрі. Сталось це після того, як "Циганський король" двічі програв Усику у 2024-му році та вчергове попрощався із боксом.