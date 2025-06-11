Відомий промоутер назвав потенційних суперників для переможця реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Усик у пекельному реванші битиметься з Даніелем Дюбуа за об'єднання титулів у надважкому дивізіоні. Український боксер спробує вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Однак серед інших боксерів чимало претендентів на титули українця. Френк Воррен назвав потенційних суперників переможця реваншу Усик – Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також Усик несподівано звернувся до Дюбуа напередодні реваншу

Хто претендує на бій з переможцем реваншу Усик – Дюбуа

Френк Воррен назвав двох претендентів на бій з переможцем реваншу між Усиком та Дюбуа. Номером один залишається Джозеф Паркер, адже новозеландський боксер є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.

Промоутер вважає, що після Паркера на бій з переможцем реваншу Усик – Дюбуа може бути Фабіо Вордлі. Оскільки, британець володіє тимчасовим титулом WBA.

У нас буде велике шоу 19 липня на Вемблі, де Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа. На кону будуть усі чотири пояси. Щойно цей бій відбудеться, хтось із них володітиме цими поясами, а потім керівні органи почнуть вимагати обов’язкові захисти. Більшість із них уже були прострочені,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Місце проведення битві зіркових хевівейтерів легендарний "Вемблі" у Лондоні.



Раніше повідомляли, що непереможений боксер хоче піднятись у вазі заради того, аби битись проти Олександра Усика.