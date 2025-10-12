Промоутер Френк Воррен заговорив про можливе відновлення професійної кар'єри Тайсона Ф'юрі. За словами голови Top Rank зачепив тему шансів побачити трилогію Ф'юрі проти Олександра Усика.

Вже одноразово з'являлась інформація, що Тайсон Ф'юрі готовий повернутись у ринг та навіть подейкували, що може провести бій у наступному 2026-му році. Френк Воррен не заперечив того факту, що "Циганський король" має мотивацію побитись із Олександром Усиком втретє, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Чи можливий третій бій Усик – Ф'юрі?

Промоутер пригадав два попередні бої Усика проти Ф'юрі. За його словами, Тайсона може дійсно зацікавитись третій поєдинок із непереможним українцем, адже йому хочеться взяти нарешті реванш після двох поразок у 2024-му році.

Третій поєдинок проти Усика може дійсно зацікавити Ф'юрі. Вони провели два неймовірні поєдинки високої якості. Мені байдуже, хто і що вважає, це були близькі бої. Думаю, фанати боксу не проти подивитися ще один бій між ними,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що раніше Ф'юрі анонсував трилогію із Усиком, яка начебто запланована на квітень 2026 року на "Вемблі" у Лондоні. Але згодом стало відомо, що не цей період лондонська арена вже заброньована, тому інформація Тайсона виглядає наче дешевий піар. Водночас Тайсон запевняв, що готовий повернутись у ринг лише заради третього бою проти Усика та навіть намагався спровокувати українця своїми скандальними відео.

Натомість Френк Воррен у коментарі DAZN вже анонсував повернення Тайсона.

"У нього був дуже насичений рік. Очевидно, що боїв цього року він не провів, але, як усі бачили, у нього вийшов документальний серіал. Також він завершує ще один документальний проєкт, плюс інші справи. Але він хоче. Я маю на увазі, він мені чітко сказав, що хоче битися наступного року. Тому ми сядемо та подивимося", – сказав Воррен.

Якими є останні новини про Тайсона Ф'юрі?