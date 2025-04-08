Обирає серед трьох суперників: відомий промоутер назвав термін повернення Дюбуа у ринг

Вже у липні 2025-го року прихильники боксу зможуть побачити повернення чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа. Промоутер британського боксера Френк Воррен прокоментував найближче майбутнє "Динаміта".

Френк Воррен підтвердив, що наступний бій Даніеля Дюбуа відбудеться влітку цього року. За словами відомого менеджера, "Динаміт" обирає серед трьох кандидатів, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Коли відбудеться повернення "Динаміта"

Однак промоутер не став розкривати імен можливих суперників Дюбуа.

Інформація про поєдинок підтвердиться наступного тижня,

– заявив Воррен.

Промоутер Дюбуа запевнив, що серед потенційних опонентів Даніеля немає української легенди рингу Володимира Кличка, який хоче повернутись у ринг заради рекорду Джорджа Формана.

Також малоймовірно, що у наступному бою суперником Дюбуа стане тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер. Адже новозеландця немає у лінії IBF, титулом якого володіє британець. У такому випадку Дюбуа може вийти у ринг проти Олександра Усика або Ентоні Джошуа.

Раніше Даніель запевняв, що хоче побитись із Паркером, адже із ним у нього є не закінчена справа. Все через те, що у лютому 2025-го року їх бій зірвався через хворобу Дюбуа. Якщо ж британець поб'ється із Усиком, то на кону їх реваншу стоятиме звання "абсолюта" хевівейту.

До слова, Філіп Хргович, який нещодавно переміг Джо Джойса, зазіхнув на бій проти Дюбуа. 1 червня минулого року хорват поступився нокаутом британському боксеру.