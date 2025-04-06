Хргович протягом поєдинку домінував над Джойсом, але не зміг відправити в нокаут британця. За підсумками 12 раундів судді одностайним рішенням віддали перемогу хорватському боксеру.

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Що сказав Хргович

Філіп Хргович після перемоги над Джо Джойсом назвав наступного суперника. Хорват має наміри взяти реванш у Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням Boxing News 24.

Цей хлопець переміг Дюбуа, а я переміг його. Тому я хочу реванш з Даніелем Дюбуа. Я дуже погано виступив у своєму останньому бою. Вітаю його. Минулого року він чудово попрацював, і, звичайно, я хотів би провести реванш,

– сказав Хргович.

Хорватський боксер наголосив, що він хоче битись за титул. Його наступна мета стати новим чемпіоном світу у надважкій вазі.

Нагадаємо, що Філіп Хргович бився проти Даніеля Дюбуа 1 червня 2024 року. Тоді хорватський боксер програв "Тріпл-Ді" технічним нокаутом у восьмому раунді поєдинку.