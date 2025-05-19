Френк Воррен розповів, що мав розмову із Джозефом Паркером. Промоутер назвав дедлайн повернення тимчасового чемпіона світу у ринг. Мова йде про вересень поточного 2025-го року, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT Boxing.

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Які плани на майбутнє у Паркера

Також Воррен пригадав реванш Усик – Дюбуа, у якому визначиться наступний суперник новозеландського боксера. Френк додав, що у Паркера буде чудова можливість побоксувати не за один пояс, а за чотири.

Потім ми подивимось на результат реваншу між Усиком і Дюбуа. WBO заявила, що переможець того бою муситиме відбути свій обов’язковий захист. Він є тимчасовим чемпіоном, тож у нього хороша позиція – він може битися за всі чотири пояси. А якщо переможець відмовиться від титулу, його підвищать до повноцінного чемпіона світу,

– заявив Воррен.

Нагадаємо, що WBO раніше зобов'язувала Усика провести захист поясу проти Паркера. Але команді українця вдалось домовитись про відтермінування, не втративши при цьому чемпіонського титулу.

Востаннє Джозеф виходив у ринг 22 лютого 2025 року, коли у2-му раунді нокаутував Мартіна Баколе. Боксер із ДР Конго в останній момент замінив хворого Даніеля Дюбуа. Цікаво, що якраз у протистоянні Паркер – Дюбуа повинен був визначитись наступний суперник Усика, який тоді прилетів в Ер-Ріяд. Але "Динаміт" в останні дні знявся із бою через проблеми зі здоров'ям.

До слова, перший бій між Усиком та Дюбуа, який відбувся у серпні 2023-го, залишився за непереможним українцем. Олександр технічним нокаутом у 9-му раунді переміг британця.