Воррен розкрив плани майбутнього суперника переможця реваншу Усик – Дюбуа

Вже 19 липня 2025 року Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть реванш у Лондоні. Авторитетний промоутер Френк Воррен розповів про майбутні плани тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера, який повинен побитись проти тріумфатора даного реваншу.

Френк Воррен розповів, що мав розмову із Джозефом Паркером. Промоутер назвав дедлайн повернення тимчасового чемпіона світу у ринг. Мова йде про вересень поточного 2025-го року, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT Boxing.

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Які плани на майбутнє у Паркера

Також Воррен пригадав реванш Усик – Дюбуа, у якому визначиться наступний суперник новозеландського боксера. Френк додав, що у Паркера буде чудова можливість побоксувати не за один пояс, а за чотири.

Потім ми подивимось на результат реваншу між Усиком і Дюбуа. WBO заявила, що переможець того бою муситиме відбути свій обов’язковий захист. Він є тимчасовим чемпіоном, тож у нього хороша позиція – він може битися за всі чотири пояси. А якщо переможець відмовиться від титулу, його підвищать до повноцінного чемпіона світу,

– заявив Воррен.

Нагадаємо, що WBO раніше зобов'язувала Усика провести захист поясу проти Паркера. Але команді українця вдалось домовитись про відтермінування, не втративши при цьому чемпіонського титулу.

Востаннє Джозеф виходив у ринг 22 лютого 2025 року, коли у2-му раунді нокаутував Мартіна Баколе. Боксер із ДР Конго в останній момент замінив хворого Даніеля Дюбуа. Цікаво, що якраз у протистоянні Паркер – Дюбуа повинен був визначитись наступний суперник Усика, який тоді прилетів в Ер-Ріяд. Але "Динаміт" в останні дні знявся із бою через проблеми зі здоров'ям.

До слова, перший бій між Усиком та Дюбуа, який відбувся у серпні 2023-го, залишився за непереможним українцем. Олександр технічним нокаутом у 9-му раунді переміг британця.