Чи стане ювілейний бій прощальним у кар'єрі Чісори: відверта заява промоутера

Попереду у кар'єрі Дерека Чісори ювілейний 50-й бій на професійному рингу. Була інформація, що цей двобій поставить крапку на великій кар'єрі британського супертяжа.

Однак промоутер боксера Френк Воррен заговорив про можливе продовження кар'єри. За його словами, Дерек Чісора може надумати провести ще й 51-й поєдинок, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News 24.

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Воррен про кар'єру Чісори

Попри це промоутер британського боксера порекомендував Чісорі піти на заслужену пенсію після ювілейного поєдинку.

Ні, я думаю, що він битиметься раніше. Ми побачимо, що станеться, бокс – це незвичайний бізнес, він постійно змінюється і розвивається. Але це захоплююче, і надважка вага захоплююча. Я б хотів, щоб Чісора зупинився на 50 боях, але ніколи не знаєш точно. Він може просто захотіти битися 51-й раз. Я б хотів, щоб він пішов на пенсію,

– сказав Воррен.

Цікаво. IBF зобов'язувала Дюбуа провести захист поясу проти Чісори. Однак поєдинок за "абсолют" у хевівейті Усик – Дюбуа переважив захист титулу Дюбуа – Чісора.

Нагадаємо, що Дереку цього року виповниться 42 роки. Востаннє Чісора виходив у ринг на початку лютого 2025-го, коли несподівано переміг шведа Отто Валліна. Ця звитяга стала для британця 36-ю (23 – нокаутом) при 13 поразках у 49-ти поєдинках.

Додамо, що Чісора після успіху над Валліном зробив перформанс із вибором свого наступного суперника на ювілейний двобій. Серед бажаних суперників були зображення Олександра Усика, Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа. Саме кандидатуру українця викликала найбурхливіші оплески.