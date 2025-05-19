Однако промоутер боксера Фрэнк Уоррен заговорил о возможном продолжении карьеры. По его словам, Дерек Чисора может надумать провести еще и 51-й поединок, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Уоррен о карьере Чисоры

Несмотря на это промоутер британского боксера порекомендовал Чисоре уйти на заслуженную пенсию после юбилейного поединка.

Нет, я думаю, что он будет драться раньше. Мы увидим, что произойдет, бокс – это необычный бизнес, он постоянно меняется и развивается. Но это захватывающее, и супертяжелый вес захватывающий. Я бы хотел, чтобы Чисора остановился на 50 боях, но никогда не знаешь точно. Он может просто захотеть драться 51-й раз. Я бы хотел, чтобы он ушел на пенсию,

– сказал Уоррен.

Интересно. IBF обязывала Дюбуа провести защиту пояса против Чисоры. Однако поединок за "абсолют" в хевивейте Усик – Дюбуа перевесил защиту титула Дюбуа – Чисора.

Напомним, что Дереку в этом году исполнится 42 года. Последний раз Чисора выходил в ринг в начале февраля 2025-го, когда неожиданно победил шведа Отто Валлина. Эта победа стала для британца 36-й (23 – нокаутом) при 13 поражениях в 49-ти поединках.

Добавим, что Чисора после успеха над Валлином сделал перформанс с выбором своего следующего соперника на юбилейный поединок. Среди желаемых соперников были изображения Александра Усика, Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа. Именно кандидатуру украинца вызвала бурные аплодисменты.