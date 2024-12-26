Перед реваншем Тайсон Ф'юрі запевняв, що відправить Усика у нокаут та поставить крапку у кар'єрі Олександра. Однак цього не сталось.

До теми Чемпіон світу відправив Ф'юрі на пенсію після другої поразки від Усика

Промоутер готовий до будь-якого рішення "Циганського короля"

Водночас багато хто почав радити "Циганському королю" покінчити із професійним боксом після двох поразок від непереможного українця.

Вперше після бою-реваншу про можливе закінчення кар'єри Ф'юрі заговорив його промоутер Френк Воррен. Представник команди Тайсона заявив, що готовий прийняти будь-яке рішення свого клієнта, пише 24 Канал із посиланням на Boxing247.

Якщо він хоче піти на пенсію – добре. Одного разу він вже закінчив кар'єру і повернувся через 3 місяці. Він не зміг цього витримати. Якщо він збирається піти на пенсію, я підтримую його всім серцем,

– сказав Воррен.

Хоча після реваншу були заяви про можливий третій бій Усик – Ф'юрі. Але навряд Олександр знайде стимул та погодиться на це. Тим паче, що Олександру вже кинув виклик Даніель Дюбуа. Також багато говорять про потенційний двобій Тайсона проти Ентоні Джошуа, якого теж перемагав Усик.

Наразі Усик та Ф'юрі відсторонені від боксу. WBC усунула боксерів від рингу, аби не ризикувати їх здоров'ям після очного реваншу, який відбувся 21 грудня у столиці Саудівської Аравії.