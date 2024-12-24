Даніель Дюбуа відзначив велику кар'єру Тайсона Ф'юрі. Британський боксер звернувся до "Циганського короля" та порадив земляку повішати рукавички на цвях, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut.

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Дюбуа зробив пораду Ф'юрі

Чемпіон світу за версією IBF заявив, що ера Тайсона вже минула. Тепер настав його час для слави та успіху.

Ф’юрі мав чудову кар’єру, думаю, йому вже час завершувати. На мою думку, йому варто піти на пенсію. Він досяг усього. Тепер мій час, я стану наступним,

– заявив Дюбуа.

Нагадаємо, що Дюбуа вийшов у ринг після реваншу Усик – Ф'юрі та публічно кинув виклик непереможному українцю. Олександр прийняв його та готовий дати реванш Даніелю.

До слова. Дюбуа вже навіть назвав місце, де хотів би побитись із Усиком. Володимир Кличко не в захваті від такого виклику для українця.

"Зокрема завдяки Усику "Динаміт" отримав шанс стати чемпіоном світу. Наприкінці червня 2024-го року українець відмовився від поясу IBF та подарував його переможцю бою Ентоні Джошуа – Даніель Дюбуа, у якому переміг останній. Після такої відмови Усик втратив звання "абсолюта".

Якщо команди Усика та Дюбуа домовляться про двобій, то в українського боксера буде шанс повернути собі звання абсолютного чемпіона світу.