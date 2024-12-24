Даниэль Дюбуа отметил большую карьеру Тайсона Фьюри. Британский боксер обратился к "Цыганскому королю" и посоветовал земляку повесить перчатки на гвоздь, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut.

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Дюбуа сделал совет Фьюри

Чемпион мира по версии IBF заявил, что эра Тайсона уже прошла. Теперь настало его время для славы и успеха.

Фьюри имел прекрасную карьеру, думаю, ему уже пора завершать. По моему мнению, ему стоит уйти на пенсию. Он достиг всего. Теперь мое время, я стану следующим,

– заявил Дюбуа.

Напомним, что Дюбуа вышел в ринг после реванша Усик – Фьюри и публично бросил вызов непобедимому украинцу. Александр принял его и готов дать реванш Даниэлю.

К слову. Дюбуа уже даже назвал место, где хотел бы подраться с Усиком. Владимир Кличко не в восторге от такого вызова для украинца.

"В частности благодаря Усику "Динамит" получил шанс стать чемпионом мира. В конце июня 2024-го года украинец отказался от пояса IBF и подарил его победителю боя Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа, в котором победил последний. После такого отказа Усик потерял звание "абсолюта".

Если команды Усика и Дюбуа договорятся о поединке, то у украинского боксера будет шанс вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира.