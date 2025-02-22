Штовхнув чемпіона: промоутер замінив Баколе на дуелі поглядів із Паркером – кумедне відео

За день до вечора боксу в Ер-Ріяді боксери взяли участь у традиційній церемонії зважування та зійшлись у дуелях поглядів. Вже новий суперник Джозефа Паркера не прибув на офіційний захід.

Мартіна Баколе, який замінив хворого Даніеля Дюбуа, не було ні на церемонії зважування, ні на дуелі поглядів, яка відбулась наприкінці заходу. Новозеландський боксер показав вагу 121,1 кілограма, повідомляє 24 Канал.

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Жартівлива дуель поглядів

Найкумедніший момент відбувся на дуелі поглядів, коли Паркеру не було із ким зійтись віч-на-віч. Ситуацію врятував промоутер Френк Воррен, який вирішив стати суперником Джозефа у дуелі поглядів. Битва тривала лише декілька секунд і завершилась штовханням від Воррена. Цей вчинок неабияк розсмішив Паркера.

Відео дуелі поглядів Паркера проти промоутера Воррена

Нагадаємо, що бій Паркер – Баколе відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді, куди вже прилетів Олександр Усик. Українець повинен був отримати наступного суперника у поєдинку Дюбуа – Паркер, але хвороба Даніеля зірвала усі плани.

На кону оновленого бою стоятиме пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Паркер. Також повідомляється, що тріумфатор битви Паркер – Баколе стане обов'язковим претендентом для Усика.