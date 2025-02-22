Мартина Баколе, который заменил больного Даниэля Дюбуа, не было ни на церемонии взвешивания, ни на дуэли взглядов, которая состоялась в конце мероприятия. Новозеландский боксер показал вес 121,1 килограмма, сообщает 24 Канал.

К теме Дюбуа должен подождать: Усик будет драться с победителем поединка Паркер – Баколе

Шуточная дуэль взглядов

Самый забавный момент произошел на дуэли взглядов, когда Паркеру не с кем было сойтись лицом к лицу. Ситуацию спас промоутер Фрэнк Уоррен, который решил стать соперником Джозефа в дуэли взглядов. Битва длилась всего несколько секунд и завершилась толчком от Уоррена. Этот поступок изрядно рассмешил Паркера.

Видео дуэли взглядов Паркера против промоутера Уоррена

Напомним, что бой Паркер – Баколе состоится 22 февраля в Эр-Рияде, куда уже прилетел Александр Усик. Украинец должен был получить следующего соперника в поединке Дюбуа – Паркер, но болезнь Даниэля сорвала все планы.

На кону обновленного боя будет стоять пояс временного чемпиона мира по версии WBO, которым владеет Паркер. Также сообщается, что триумфатор битвы Паркер – Баколе станет обязательным претендентом для Усика.