Усика закликали дотримати слова: що має зробити український боксер

Олександр Усик планує повернутися у професійний ринг у 2026 році. Проте остаточно ще невідомо, з ким битиметься український чемпіон.

Промоутер Френк Воррен звернувся з проханням до Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням BoxNation.

Що Воррен сказав Усику?

Спортивний функціонер хоче організувати бій між Олександром Усиком та Фабіо Вордлі. Воррен сподівається, що український боксер дотримається обіцянки.

Без сумніву, Усик – чудовий боксер і найкращий боєць свого покоління. Він зібрав усі пояси та виконував усі вимоги організацій. Він заявив, що готовий битися з переможцем, і я сподіваюся, що він дотримає слова. Це великий бій для Британії і дуже важлива подія,

– сказав Воррен.

Раніше Майкл Офо в інтерв'ю The Ring висловився про майбутнє Вордлі. Менеджер британського боксера заявив, що його підопічний хоче битися проти Усика.

"Фабіо довів, чому є одним із найкращих важковаговиків світу. Але, звичайно, наступний виклик – Усик", – сказав функціонер.

Усик проти Вордлі: що відомо?