"Здоровань із потужною правою": на кого ставить Ф'юрі в бою Усик – Верховен

Тайсон Ф'юрі зробив свій прогноз майбутнього поєдинку між Олександром Усиком і Ріко Верховеном. Британець очікує складного бою для українця.

Своїми думками він поділився на ютуб-каналі Gareth A Davies. Також британець дав свій прогноз, що очікуватиме Усика після поєдинку з Верховеном.

Як Ф'юрі оцінив бій Усика з Верховеном?

Британський боксер розповів, що Верховен здоровань із потужною правою рукою. Утім Ф'юрі висловив упевненість, що Усик стикався з багатьма правшами, які здатні відправити в нокаут. Як приклад він назвав Ентоні Джошу та Даніеля Дюбуа.

Він бився з багатьма великими хлопцями, чий стиль схожий на стиль Ріко, але, послухайте, Верховен — чоловік габаритний, у нього є шанс, у нього є міць... Хто знає, на що він здатен у ринзі?,

– зазначив Ф'юрі.

Він додав, що Усик уже 39 років. Утім він провів 24 професійні бої, тож у нього не так багато зносу. Він перейшов у професіонали у 2013 році. Тому, на думку британського боксера, з українцем усе буде в порядку.

Чому Вордлі розчарувався в Усику?

Фабіо Вордлі в коментарі Boxing News висловив розчарування, що Усик проведе бій із Верховеном. Він зауважив, що висловлює реакцію всього боксерського світу. Британець очікував, що суперником українця стане адекватний професійний боксер.

Хоча він зауважує, що своїми досягненнями Усик заслужив битись із ким завгодно. На питання, чи справедливо те, що бій санкціонований WBC, спортсмен не відповів. Він наголосив, що займається своєю кар'єрою та чекає на свій шанс провести бій із Усиком.

Хто як коментував бій Усика проти Верховена: коротко