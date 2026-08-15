"Бою не буде": промоутер Ф'юрі зробив гучну заяву про поєдинок з Джошуа

Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа восени домовилися провести бій, який має відбутися до кінця 2026 року. Однак, що більше сторони заходять в організаційні деталі, то менш реальним стає проведення поєдинку.

Напередодні промоутер Едді Гірн пригрозив, що бій скасують, якщо його місцем проведення оголосять Нью-Йорк, а не Велику Британію. На слова свого колеги відреагував представник Тайсона – Френк Воррен, повідомляє IFL TV.

Френк Воррен зробив нову заяву про бій Джошуа – Ф'юрі

Голова Queensberry Promotions наголосив, що команді Джошуа доведеться погодитися на умови, які їм висунули, щоб бій урешті-решт відбувся.

"У Тайсона Ф'юрі є своя угода, і в ній прописано дещо інше. Бій відбудеться. Я чув, що сказав Едді. Вони або погодяться на ці умови, або ні. Якщо не погодяться, тоді бою не буде", – сказав промоутер.

За словами Воррена, зустріч Ф'юрі та Джошуа мала відбутися у вересні, однак поєдинок перенесли через аварію, в яку потрапив "Ей-Джей".

"Тайсон підписав контракт на цей бій ще в січні, і спочатку він мав відбутися у вересні. Перед цим вони мали провести проміжний бій, але, на жаль, сталася та жахлива трагедія, в яку потрапив "Ей-Джей" і в якій він втратив двох своїх найкращих друзів. Через це все затрималося", – розповів він.

Урешті-решт, промоутер додав, що поєдинок має відбутися у листопаді, а місце проведення оголосять пізніше.

Нагадаємо, Ф'юрі та Джошуа у липні провели проміжні поєдинки перед очним протистоянням. Так, "Циганський король" 24 липня достроково переміг польського боксера Маріуша Ваха.

Водночас Джошуа 25 липня провів свій поєдинок проти Крістіана Пренги. Хоча британець двічі опинився у нокдауні на початку зустрічі, він зумів нокаутувати суперника в другому раунді.