"Обидва бійці мають хотіти битися": Вайт емоційно висловився про організацію бою Ф'юрі – Джошуа

Генеральний директор UFC та керівник Zuffa Boxing Дейна Вайт емоційно висловився щодо ситуації з організацією довгоочікуваного бою. Йдеться про поєдинок між британськими боксерами Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Вайт поділився своєю думкою в інтерв'ю для каналу UFC. Це сталося одразу після завершення турніру UFC 330.

Чому ще не обрали місце проведення бою Джошуа – Ф'юрі

За словами функціонера, наразі головною перешкодою є розбіжності щодо місця проведення зустрічі. Поки організатори орієнтуються на Нью-Йорк, команда Джошуа наполягає на тому, що поєдинок має відбутися виключно у Великій Британії.

Я читаю про те, що відбувається, так само, як і всі інші. Схоже, бій має пройти в Нью-Йорку, але команда Джошуа каже, що він повинен відбутися в Британії. Ця сага триває вже надто довго, і подивимося, чим усе закінчиться. Зрештою, вони або хочуть битися, або ні,

– заявив Вайт.

Очільник UFC також уточнив свою роль у переговорах, зазначивши, що не займався особистими контрактами боксерів.

Я не укладав контракт з Ей Джеєм. З нашого боку ми закрили телевізійну угоду та домовилися щодо оренди арени. Побачимо, чи буде це Нью-Йорк. Але щоб бій відбувся, обидва бійці мають хотіти вийти в ринг. Крапка. Кінець історії,

– сказав він.

Наприкінці Вайт не стримав емоцій щодо затягування процесу, наголосивши, що фінансові умови для спортсменів є більш ніж вигідними.

На кону стоїть величезна купа грошей. Мені, якщо чесно, абсолютно байдуже, де саме пройде поєдинок – я не проти і Великої Британії. Питання лише одне: ви хочете битися чи ні? Цей бій мав відбутися ще 10 років тому. Чи відбудеться він зараз? Побачимо. Рішення за ними,

– підсумував Вайт.

Нагадаємо, що поєдинок між Ф'юрі та Джошуа планують провести наприкінці осені цього року. Попередньо розглядається дата 20 листопада. Ексклюзивним транслятором події має стати стримінгова платформа Netflix.

За словами Спенсера Олівера, сторони наразі працюють над досягненням фінальної домовленості. Очікується, що точні дату та місце проведення бою можуть оголосити упродовж найближчих двох тижнів.

Обидва боксери вже провели свої підготовчі поєдинки наприкінці липня: Ф'юрі здобув перемогу над Маріушем Вахом, а Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу.