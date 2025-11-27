Рішенням суддів: Усик назвав переможця найбільшого бою у світі

Тайсон Ф'юрі на початку року завершив боксерську кар'єру. Проте останнім часом чутки про можливе повернення "Циганського короля" не вщухають.

Ентоні Джошуа серед можливих суперників колишнього чемпіона світу. Усик поділився прогнозом на потенційну битву британських боксерів, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News Online.

Читайте також Директор команди Усика назвав боксерів, які мають побитися за титул українця

Як завершиться бій Ф'юрі – Джошуа?

Український чемпіон лаконічно відповів на питання, хто переможе у поєдинку. На його думку, Джошуа зможе здолати Ф'юрі.

Хто виграє у протистоянні між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі? Можливо, Ентоні Джошуа – за рішенням суддів,

– сказав Усик.

Раніше Туркі Аль аш-Шейх в інтерв'ю The Ring анонсував дві масштабні події на 2026 рік. Він заявив, що спочатку Джошуа битиметься у Саудівській Аравії, а потім у Лондоні.

Тоді як Френк Воррен в інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV розповів, за якої умови Ф'юрі повернеться у бокс. Промоутер заявив, що "Циганський король" має отримати правильні кошти.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що відомо про Ф'юрі та Джошуа?