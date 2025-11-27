Решением судей: Усик назвал победителя крупнейшего боя в мире

Тайсон Фьюри в начале года завершил боксерскую карьеру. Однако в последнее время слухи о возможном возвращении "Цыганского короля" не утихают.

Энтони Джошуа среди возможных соперников бывшего чемпиона мира. Усик поделился прогнозом на потенциальную битву британских боксеров, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News Online.

Как завершится бой Фьюри – Джошуа?

Украинский чемпион лаконично ответил на вопрос, кто победит в поединке. По его мнению, Джошуа сможет одолеть Фьюри.

Кто выиграет в противостоянии между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри? Возможно, Энтони Джошуа – по решению судей,

– сказал Усик.

Ранее Турки Аль аш-Шейх в интервью The Ring анонсировал два масштабных события на 2026 год. Он заявил, что сначала Джошуа будет драться в Саудовской Аравии, а затем в Лондоне.

Тогда как Фрэнк Уоррен в интервью ютуб-каналу iFL TV рассказал, при каком условии Фьюри вернется в бокс. Промоутер заявил, что "Цыганский король" должен получить правильные средства.

