Легендарний Льюїс зробив несподіваний висновок перед боєм Джошуа – Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс висловився щодо очікуваного протистояння між британськими зірками боксу Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Він відзначив переваги кожного з них.

Як повідомляє Sky Sports, легендарний боксер наголосив, що цей поєдинок може стати знаковою подією в історії британського спорту. На його думку, відмінності у стилях Джошуа та Ф'юрі обіцяють уболівальникам видовищне та напружене шоу.

Хто фаворит у бою Джошуа – Ф'юрі

На думку легенди, поєдинок може пройти всю дистанцію, проте наявність потужного удару в обох спортсменів залишає високий шанс на дострокове завершення.

Думаю, у психологічному плані перевага на боці Тайсона, а у фізичному – на боці Ентоні,

– сказав Льюїс.

Нагадаємо, протягом тривалого часу між боксерами точилася публічна суперечка, спричинена критикою Льюїса на адресу кар'єри Джошуа та його вибору тренерів. Однак у жовтні спортсмени зустрілися за лаштунками пресконференції в Ер-Ріяді, де продемонстрували взаємну повагу та, схоже, залишили позаду багаторічні розбіжності.

Історичний бій відбудеться 11 грудня у Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний титул "Битва за Британію", а також пояс чемпіона світу за версією WBA Super.

Обидва боксери підходять до поєдинку після серії успішних виступів у 2026 році.

Джошуа у своєму останньому поєдинку 25 липня нокаутував у другому раунді албанця Крістіана Пренгу, попри те, що сам двічі побував у нокдауні на початку зустрічі.

Ф'юрі повернувся на ринг із двома перемогами поспіль, у квітні здолав Арсланбека Махмудова, а в липні технічним нокаутом переміг Маріуша Ваха.

Статистика Ф'юрі та Джошуа перед боєм

Професійний рекорд Джошуа налічує 34 поєдинки: 30 перемог, 27 із яких здобуто нокаутом, і 4 поразки.

За інформацією BoxRec, Ф'юрі провів на професійному рингу 39 боїв, у яких здобув 36 перемог (25 нокаутом), зазнав 2 поразок і один поєдинок завершив унічию.

Обох поразок британець зазнав за очками від українця Олександра Усика у 2024 році, а нічийний результат зафіксували в його першому протистоянні з Деонтеєм Вайлдером у 2018 році.