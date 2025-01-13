"Можливо, він переможе": Усик змінив прогноз на мегафайт Ф'юрі – Джошуа
Олександр Усик поділився думками щодо мегафайту між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Український чемпіон назвав переможця поєдинку двох великих британських супертяжів.
Раніше Усик вважав, що переможе ЕйДжей. Однак чемпіон світу у надважкій вазі змінив свою думку щодо тріумфатора двобою, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.
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Усик про бій Ф'юрі – Джошуа
Олександр Усик висловився щодо поєдинку між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Український чемпіон обрав нового переможця поєдинку свої колишніх суперників.
Хто переможе в бою Ф'юрі – Джошуа? Мій друг "Жадібне пузо". Можливо він переможе. А можливо, Джошуа,
– сказав Усик.
Нагадаємо, що в останньому поєдинку Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику одноголосним рішенням суддів – 116:112.
Щодо Ентоні Джошуа, то він у минулому році зазнав нищівної поразки від Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді.