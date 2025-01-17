Хитрий хід Тайсона: скільки складе гонорар Ф'юрі за бій проти Джошуа

У січні 2025-го року Тайсон Ф'юрі несподівано оголосив про закінчення кар'єри. "Циганський король" не став чекати бою проти земляка Ентоні Джошуа та повішав рукавички на цвях.

Щоправда, далеко не усі вірять, що Тайсон остаточно попрощався із профі-рингом. Адже це вже не перший раз, коли Ф'юрі закінчує із боксом.

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Скільки може заробити Ф'юрі

Найкращий тренер 2024-го року за версією The Ring Awards Роберт Гарсія прокоментував рішення "Циганського короля". Він вже не перший, хто вбачає у закінченні кар'єри британця хитрий план, аби набити собі хороший контракт за бій проти Ентоні Джошуа, повідомляє із посиланням на Seconds Out.

49-річний американський коуч припустив, скільки б грошей приніс Тайсону поєдинок проти Ей Джея.

Я не думаю, що Тайсон завершив кар'єру, всі хочуть побачити бій з Джошуа, думаю, цей поєдинок відбудеться. Тайсон завершив кар'єру, щоб вибити кращий контракт на бій. Він так чи так отримає за цей поєдинок близько 100 мільйонів доларів,

– сказав Гарсія.

Такої ж думки щодо кар'єри Тайсона дотримується й колишній боксер Тоні Белью. Британець впевнений, що Ф'юрі таким рішенням просто набиває собі ціну.

Нагадаємо, що "Циганський король" попрощався із боксом на не мажорній ноті. Зробив британець це після двох поразок від Олександра Усика у 2024-му, які стали для нього першими у кар'єрі.