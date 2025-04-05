Ф'юрі брутальним нокаутом здолав суперника: відеоогляд бою
- Х'юї Ф'юрі переміг Дена Гербера нокаутом у четвертому раунді під час боксерського вечора в Лондоні.
- Ф'юрі активно пресингував суперника з початку бою, і рефері зупинив бій, зарахувавши дострокову перемогу.
У п'ятницю, 4 квітня, відбувся грандіозний вечір боксу у Лондоні. В одному з поєдинків Х'юї Ф'юрі бився проти Дена Гербера.
Брат Тайсона Ф'юрі ефектним нокаутом здолав Гербера. Бій двох британських боксерів завершився у четвертому раунді, повідомляє 24 канал.
Читайте також "Дайте йому жити": відомий промоутер відмовився говорити про можливе повернення Ф'юрі
Як Ф'юрі переміг Гербера
Х'юї Ф'юрі з самого початку поєдинку почав активно пресингувати Дена Гербера. Ба більше, він боксував у незвичній лівобічній стійці, адже суперник був шульгою.
Однак це не завадило Ф'юрі здобути перемогу. Гербер був явним аутсайдером бою, показуючи свою пасивність в атаці. Х'юї Ф'юрі продовжував активно працювати, а суперник навіть не зміг відповісти
Побиття Дена завершилось у п'ятому раунді. У підсумку Гербер "взяв коліно" та продовжив бій, але брат Тайсона Ф'юрі завдав йому потужного удару. Рефері зупинив бій та зарахував дострокову перемогу Ф'юрі.
Відеоогляд бою Ф'юрі – Гербер: