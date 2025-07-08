Ф'юрі у білій перуці виклав принизливе відео з секс-лялькою із обличчям Усика

Тайсон Ф'юрі анонсував трилогію із Олександром Усиком. Після чого продовжує публічно ображати та провокувати українського чемпіона світу.

"Циганський король" готовий відновити кар'єру заради Олександра Усика. Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести третій бій із українцем, пише 24 Канал.

Оце так Ф'юрі запропонували провести прощальний бій у Москві: екссуперник Усика мріє побоксувати у Росії

Ф'юрі провокує Усика

Британець навіть назвав дату і місце проведення бою – 18 квітня 2026 року на "Вемблі" у Лондоні. Щоправда, кажуть, що на цю дату лондонська арена вже недоступна.

Після чого Тайсон у притаманному для себе стилі поглузував із Усика. Ф'юрі виклав у себе в інстаграмі відео із секс-лялькою. Все б нічого, якби там не було обличчя українського боксера. 6 липня у соцмережах Тайсона з'явилось подібне відео, але на цей раз британець постав ще й у білій перуці.

Ф'юрі із секс-лялькою із обличчям Усика: дивіться відео

У команді Усика спокійно відреагували на слова Ф'юрі. Також директор українського боксера Сергій Лапін заявив, що ще після реваншу розпочались перемовини між сторонами боксерів щодо можливої трилогії.

Водночас Тайсон не соромиться проявляти свою прихильність до Росії. Нещодавно він відвідав змагання у турецькому Стамбулі, які організували росіяни. Також "Циганський король" мріє провести хоча б один свій бій на російській землі. Він вже отримав пропозицію провести прощальний двобій у Москві.