"Циганський король" хоче битися проти Олександра Усика. Британець у своєму стилі повідомив, що готується до поєдинку проти українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Тайсона Ф'юрі.

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Ф'юрі продовжує чіпляти Усика

Тайсон Ф'юрі зовсім не змінився з останнього разу, коли боксера бачили у медійному просторі. "Циганський король" в образливій формі про майбутній бій з Олександром Усиком.

На своїй сторінці в інстаграмі Ф'юрі виклав відео з секс-лялькою. Тайсон надягнув на свою нову іграшку маску з обличчям Усика.

У мене є маленький Усик. Я готуюся до нашого бою у квітні 2026 року. А поки його будуть тр***ти,

– сказав Ф'юрі.

Ф'юрі опублікував відео з секс-лялькою:

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі побив Тайсона Ф'юрі у 2024 році. Тепер Король хевівейту готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня 2025 року.

Раніше у команді Олександра Усика назвали бій, який важливіше за трилогію з Тайсоном Ф'юрі. Сергій Лапін прокоментував виклик від "Циганського короля".