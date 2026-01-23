Чемпіон світу кинув виклик Ф'юрі: раніше він "відбрав" титул в Усика

Тайсон Ф'юрі оголосив, що повернеться на професійний ринг у 2026 році. "Циганський король" у першому ж бою може завоювати титул.

Чемпіон світу за версією WBO Фабіо Вордлі викликав британського боксера на бій. Про це повідомляє Seconds Out.

Що Вордлі сказав про бій з Ф'юрі?

Британський боксер нещодавно публічно заявив про те, що готовий захищати титул у бою проти Тайсона Ф'юрі.

Якщо він цього хоче – я в справі. Якщо цей бій не стане наступним, то точно не з моєї вини. Пояс доступний,

– сказав чемпіон світу.

Нагадаємо, що Вордлі переміг Джозефа Паркера у жовтні минулого року та став головним претендентом на бій з Усиком. Проте український чемпіон відмовився від титул WBO, який зрештою перейшов до британця.

Відзначимо, що раніше Олександр Усик висловився про можливу трилогію із Ф'юрі. Український боксер назвав умову, за якої втретє битиметься проти "Циганського короля".

За якої умови Усик поб'ється з Ф'юрі?

Усик в інтерв'ю Ready to Fight заявив, що розглядатиме бій проти Ф'юрі, якщо на кону буде статус абсолютного чемпіона світу.

"Чому ні, але тільки якщо це знову буде бій за абсолюта", – сказав Усик.

Як Ф'юрі може втретє побитися з Усиком?