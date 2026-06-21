Колишні суперники Усика зганьбили свою батьківщину: в чому їх звинувачують

Наприкінці 2026 року свій бій проведуть Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа. Цей поєдинок може відбутись у Лас-Вегасі.

Утім таке рішення щодо місця проведення бою розкритикували у Великій Британії. Зокрема, оглядач боксу Кріс Меннікс в інтерв'ю ютуб-каналу DAZN Boxing сказав, що це ляпас британським фанам цього виду спорту.

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Чому бій між двома британцями може відбутись у США?

Меннікс розповів, що рішення провести бій у Лас-Вегасі продиктоване винятково грошима. Жоден стадіон у Великій Британії не дасть за бій таких грошей, як будь-яке казино у Лас-Вегасі. Це найбільший ляпас британським фанам боксу, який тільки можна було зробити.

Я вказую пальцем на Тайсона Ф'юрі та більшою мірою на Ентоні Джошуа. Вони обоє можуть сказати "ні". І насамперед Джошуа, бо в його контракті вказано, що бій має відбутись на території Великої Британії. Він має тримати оборону та казати, що дотримується вимог контракту,

– зазначив оглядач боксу.

Він продовжив, що рішення провести бій у США – це образ для мільйонів британських фанів, які роками підтримували й Ф'юрі, й Джошуа. Це поганий сигнал для британського боксу, коли найкращі боксери країни проводять свій великий бій за межами батьківщини.

У чому Меннікс звинувачує боксерів?

За словами оглядача боксу, Джошуа та Ф'юрі керує жадібність. Вони заробили сотні мільйонів доларів завдяки підтримці британських уболівальників. Тепер же їм треба заплатити ще по 5 тисяч доларів, аби полетіти до Лас-Вегаса та подивитись їхній бій.

"А ті, кому не вдасться полетіти до США, доведеться прокинутись о 4 годині ранку, щоб подивитись бій двох британців", – зауважив Меннікс.

І це в неділю, – наголосив він. Це божевілля й абсолютна образа для британських фанів.