"Перше ягня на забій": Ф'юрі грізно звернувся до російського боксера

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі проведе поєдинок із росіянином Арсланбеком Махмудовим. Перед боєм із представником країни окупантів британець грізно звернувся до свого візаві.

Свою промову Ф'юрі виклав на своїй сторінці в Інстаграм. Його протистояння з Махмудовим відбудеться 11 квітня у Великій Британії.

Важливо "Це основа його стилю": чи зможе Ф'юрі знову стати чемпіоном світу

Що сказав Ф'юрі?

Ф'юрі у своєму зверненні до російського спортсмена сказав, що в його опонента будуть проблеми. Він навіть "пошкодував" Махмудова, оскільки саме він наступний суперник Тайсона. Ф'юрі заявив, що йому шкода росіянина, адже він обов'язково отримає на ринзі.

Він перше ягня на забій. Махмудов! У тебе проблеми. Великі проблеми. А якщо ти шукаєш неприємностей, то ти потрапив за адресою. Дивись мені прямо в обличчя. У тебе проблеми, здорованю. Я не зможу по тобі не влучити,

– наголосив британський боксер.

Він додав, що натомість росіянин не зможе жодного разу поцілити у нього. Ф'юрі метафорично висловився, що навіть жбурнувши жменю рису, Махмудов усе одно не зможе влучити. Британець узагалі самовпевнено пообіцяв нокаутувати росіянина.

Що відомо про бій між Ф'юрі та Махмудовим?

Поєдинком проти Махмудова Ф'юрі повертається в ринг після річної перерви. Росіянин володів титулами WBC International і Silver. На думку букмекерів, британець є фаворитом протистояння. Його шанси на перемогу оцінюють приблизно у 80%.

Також майбутній поєдинок в інтерв'ю Sky Sports прокоментував президент WBC Маурісіо Сулейман. Він назвав Махмудова цікавим викликом для Ф'юрі після повернення на ринг. Він додав, що британець завжди у формі, завжди зосереджений і готовий боксувати будь-якої миті.

Останні новини про Ф'юрі: коротко