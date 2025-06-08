Олімпійська чемпіонка несподівано перемогла Пенью та завоювала титул UFC

В ніч проти 8 травня у Ньюарку (США) відбувся турнір UFC 316. У головному поєдинку вечора Мераб Двалішвілі бився проти Шона О'Меллі.

А в межах головного бою серед жінок Джуліана Пенья билась проти Кайли Гаррісон. Чемпіонка організації неочікувано втратила титул, повідомляє 24 канал.

Читайте також Іменитий грузинський боєць здолав суперника та пішов розмовляти з Трампом: відео

Результат бою Пенья – Гаррісон

Кайла Гаррісон здолала чемпіонку UFC Джуліану Пенью. Претендентка здолала суперницю, виконавши больовий прийом.

Таким чином, Гаррісон стала новою чемпіонкою організації у найлегшому жіночому дивізіоні. Для Кайли цей бій став третій під егідою UFC, до цього вона билась проти Холлі Холм та Кетлен Вієйру – дві перемоги.

Як Гаррісон перемогла Пенью: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше Кайла Гаррісон виступала у PFL. Американська бійчиня раніше займалась дзюдо та ставала олімпійською чемпіонкою у Лондоні-2012 та Ріо-2016.