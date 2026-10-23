Скандальний український чемпіон опинився в таборі російського боксера

Ґудзь, який представляє київський спортивний клуб "Гермес", підписав світлину словами "Уперед до вершини". Також він додав музичний супровід радянського гурту "Кіно".

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Ґудзь приїхав до тренувального табору Бівола

Нині Бівол готується до наступного бою в Дубаї. За інформацією промоутерської компанії Matchroom Boxing, 12 грудня росіянин має провести обов'язковий захист титулу проти тимчасового чемпіона WBO Каллума Сміта. Поєдинок запланований у російському Єкатеринбурзі, попри попередні заборони з боку міжнародних боксерських організацій.

У тренувальному таборі також перебуває узбекистанський боксер Жавохір Умматалієв, чемпіон світу за версією World Boxing. Ґудзь опублікував світлини й із ним. Умматалієв раніше допомагав Біволу готуватися до поєдинків.

Під дописом українського спортсмена з'явилися як схвальні відгуки, так і критичні коментарі. Частина користувачів обурилася його перебуванням у тренувальному таборі російського боксера та вибором музики.

На нову публікацію українця з Біволом відреагував і багаторазовий чемпіон із греко-римської боротьби Єгор Якушенко. Він залишив коментар під дописом, однак характер його реакції викликає питання.

Реакція Єгора Якушенка / Фото скриншот з інстаграму

Це не перший скандал навколо спортсмена

Раніше Ґудзь опинився в центрі уваги через співпрацю з українським брендом GUNIA Project. Він став представником літери "Ґ" у проєкті, присвяченому українській абетці та творчості Георгія Нарбута.

Однак після публікацій спортсмена з російською музикою, зокрема треками репера Гуфа, у соцмережах виникла хвиля критики. Згодом бренд визнав, що припустився помилки, та виключив Ґудзя зі списку учасників проєкту.

Подібні історії вже викликали обурення в українському спорті

Раніше критика лунала й на адресу українського боксера Андрія Великовського. Навесні стало відомо про його поїздку до тренувального табору Бівола, де він допомагав росіянину готуватися до поєдинку.

У травні Великовський публічно розповідав про свою участь у підготовці росіянина, що викликало різку реакцію в українській спортивній спільноті. Один із колишніх українських чемпіонів світу відкрито розкритикував таку співпрацю під час повномасштабної війни.