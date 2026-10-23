Скандальный украинский чемпион оказался в лагере российского боксера

Гудзь, представляющий киевский спортивный клуб "Гермес", подписал фотографию словами "Вперед, к вершине". Также он добавил музыкальное сопровождение советской группы "Кино".

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Гудзь приехал в тренировочный лагерь Бивола

Сейчас Бивол готовится к следующему бою в Дубае. По информации промоутерской компании Matchroom Boxing, 12 декабря россиянин должен провести обязательную защиту титула против временного чемпиона WBO Каллума Смита. Поединок запланирован в российском Екатеринбурге, несмотря на предыдущие запреты со стороны международных боксерских организаций.

В тренировочном лагере также находится узбекский боксер Жавохир Умматалиев, чемпион мира по версии World Boxing. Гудзь опубликовал фотографии и с ним. Умматалиев ранее помогал Биволу готовиться к поединкам.

Под постом украинского спортсмена появились как одобрительные отзывы, так и критические комментарии. Часть пользователей возмутилась его пребыванием в тренировочном лагере российского боксера и выбором музыки.

На новую публикацию украинца с Биволом отреагировал и многократный чемпион по греко-римской борьбе Егор Якушенко. Он оставил комментарий под постом, однако характер его реакции вызывает вопросы.

Реакция Егора Якушенко / Фото скриншот из инстаграма

Это не первый скандал вокруг спортсмена

Ранее Гудзь оказался в центре внимания из-за сотрудничества с украинским брендом GUNIA Project. Он стал представителем буквы "Ґ" в проекте, посвященном украинскому алфавиту и творчеству Георгия Нарбута.

Однако после публикаций спортсмена с русской музыкой, в частности треков рэпера Гуфа, в соцсетях поднялась волна критики. Впоследствии бренд признал, что допустил ошибку, и исключил Гудзя из списка участников проекта.

Подобные истории уже вызывали возмущение в украинском спорте

Ранее критика звучала и в адрес украинского боксера Андрея Великовского. Весной стало известно о его поездке в тренировочный лагерь Бивола, где он помогал россиянину готовиться к поединку.

В мае Великовский публично рассказывал о своем участии в подготовке россиянина, что вызвало резкую реакцию в украинском спортивном сообществе. Один из бывших украинских чемпионов мира открыто подверг критике такое сотрудничество во время полномасштабной войны.