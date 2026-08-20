Експромоутер Кличка відреагував на смерть Панеттьєрі

Колишній промоутер K2 Promotions Том Леффлер публічно підтримав Володимира Кличка. Це сталося після трагічної звістки про смерть екснареченої боксера, американської акторки Гейден Панеттьєрі.

Спортсмен опублікував звернення, у якому висловив глибокий сум через втрату. Свої співчуття американський менеджер залишив у коментарях під цим дописом.

Як Леффлер підтримав Кличка

Панеттьєрі раптово померла 16 серпня в місті Грінвілл (штат Південна Кароліна), де проживала останнім часом. Зірка не дожила до свого 37-річчя всього п'ять днів.

Мої найглибші співчуття, Володимире. Це така болюча втрата. Стільки таланту – і вона пішла з життя надто рано. Неможливо уявити, якою великою є ця втрата для Каї в такому юному віці,

– написав Леффлер.

Реакція Тома Леффлера / Фото скриншот з інстаграму Володимира Кличка

Панеттьєрі та Кличко перебували у стосунках багато років, у пари є спільна 11-річна донька Кая-Євдокія. Наразі дівчинка проживає з батьком. Повне право опіки Кличко отримав раніше через тривалу боротьбу акторки з депресією та залежностями.

Колишня дружина Віталія Кличка, Наталія Єгорова, також поділилася, що спілкувалася з Гайден незадовго до її смерті. За її словами, вони планували зустрітися під час найближчої поїздки Панеттьєрі до Європи.