Спортсмен опубликовал обращение, в котором выразил глубокую скорбь в связи с утратой. Свои соболезнования американский менеджер оставил в комментариях под этим постом.

Как Леффлер поддержал Кличко

Панеттьери внезапно скончалась 16 августа в городе Гринвилл (штат Южная Каролина), где проживала в последнее время. Звезде не хватило всего пяти дней до своего 37-летия.

Мои самые глубокие соболезнования, Владимир. Это такая болезненная утрата. Столько таланта – и она ушла из жизни слишком рано. Невозможно представить, насколько большая эта утрата для Каи в столь юном возрасте,

– написал Леффлер.

Реакция Тома Леффлера / Фото скриншот из инстаграма Владимира Кличко

Панеттьери и Кличко были в отношениях много лет, у пары есть общая 11-летняя дочь Кая-Евдокия. Сейчас девочка проживает с отцом. Полное право опеки Кличко получил ранее из-за длительной борьбы актрисы с депрессией и зависимостями.

Бывшая жена Виталия Кличко, Наталья Егорова, также рассказала, что общалась с Хайден незадолго до ее смерти. По ее словам, они планировали встретиться во время ближайшей поездки Панеттьери в Европу.