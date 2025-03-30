Українець Гриців переміг суперника з Німеччини у своєму дебютному титульному бою у Львові

У суботу, 29 березня, у комплексі Emily Resort (Львів) відбувся вечір боксу, який організувала промоутерська компанія KO Promotions. У рамках боксерської події свій титульний бій провів Олександр Гриців.

Суперником 26-річного боксера зі Львова був представник Німеччини Рад Рашид. На кону поєдинку стояв пояс WBC Francophone у бріджервейті, повідомляє 24 Канал.

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Впевнена перемога українця

Олександр Гриців володів перевагою у ринзі, але бій тривав усі встановлені раунди. Хоча німець багато клінчував та відсиджувався у захисті. Був близький львів'янин і до нокдауну, але Рашид встояв на ногах.

Відео атакувальних дій Гриціва

Переможця поєдинку за титул визначали лише суддівські записки, які одноголосно віддали перемогу Гриціву – 100-90 (двічі) та 100-89. Українець тріумфував вже у своєму першому титульному бою.

Відео оголошення результату бою

Відзначимо, що Гриців дебютував на профі-рингу взимку 2020-го. Відтоді Олександр провів 9 боїв, у яких здобув 9 перемог (6 – нокаутом). Входить у топ-10 українських боксерів у хевівейті за версією Boxrec. Перед Рашидом бився із чехом Адамом Коларіком, якого у вересні минулого року теж переміг за рішенням суддів.

Олександра Гриціва запрошують у тренувальні табор відомі боксери, як Філіп Хргович, Майріс Брієдіс, Владислав Сіренко та інші.