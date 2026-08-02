Зокрема, Олександр Гвоздик в інтерв'ю для ютуб-каналу Fantastic Football and Other Sports розповів, як відбувається нарахування гонорару боксеру за бій. Трохи раніше Гвоздик назвав свій рецепт того, як йому вдалось зберегти свої гроші.

Як нараховують гонорар боксерам

Гвоздик зазначив, що неодноразово за свої бої отримував гонорари з шістьма нулями. Частину своїх гонорарів боксер вклав у бізнес. Колишній український баскетболіст, який грав у НБА, Станіслав Медведенко зазначив, що нарахування гонорарів спортсменам у США дуже цікаве, бо надходить не весь.

У середньому боксер отримує приблизно 50% – 60% від заявленого гонорару. По-перше, є податки. Я живу в федеральному штаті Каліфорнія. Знаєте, 34. Потім ідуть відрахування відсотків тренеру та менеджеру. І ще всі решта, хто лишився в команді отримують раніше обговорену фіксовану суму,

– погодився з інтерв'юером Гвоздик.

Він додав, що всі боксери кладуть у кишеню приблизно 55% гонорару. І це з усіма так. Якщо кажуть, що Олександр Усик або, скажімо, Міхаель Шумахер заробив 100 мільйонів, то насправді він отримає приблизно 50 мільйонів.

Чим зараз зайнятий Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик зазнав поразки на початку 2026 року в бою проти Радівоє Калайджича. Після цього почались точитись розмови про можливе завершення кар'єри українським боксером. Усе через те, що після поразки від серба українцю заборонили виходити на ринг.

Утім це стандартна процедура в боксі. Уже за кілька місяців цю заборону зняли. Наразі Гвоздик зосереджений на тому, щоб організувати реванш проти Калайджича. Він переконаний, що програв випадково, тож, хоче зняти всі питання по цьому протистоянню.