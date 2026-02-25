Колишній чемпіон світу WBC Віктор Постол в інтерв'ю Sport-express.ua поділився думкою про майбутнє Гвоздика. Він підтримав харків'янина, який заявив, що сам вирішить, коли йому варто зав'язувати з боксом.

Що буде з кар'єрою Гвоздика?

На думку Постола, поразка від Калайджича не є крапкою в кар'єрі 38-річного Олександра, якого у світі боксу називають "Цвях".

Я думаю, що ні. Саня – дуже сильний і класний боєць,

– сказав Постол.

Додамо, що Гвоздик раніше казав, що якби він слухав усіх експертів, то вже б давно попрощався з професійним боксом. Він також з іронією зазначив, що не проти потрапити в хайлайти нокаутів в іншій ролі.

Зауважимо, що одним з перших, хто заговорив про завершення кар'єри боксера, був промоутер Олександр Красюк, який відомий співпрацею з Олександром Усиком. Красюк порадив спортсмену не триматись за минуле, а робити такі кроки, які б забезпечили успіх у майбутньому.

Що далі для Гвоздика після поразки?