Бывший чемпион мира WBC Виктор Постол в интервью Sport-express.ua поделился мнением о будущем Гвоздика. Он поддержал харьковчанина, который заявил, что сам решит, когда ему стоит завязывать с боксом.

Что будет с карьерой Гвоздика?

По мнению Постола, поражение от Калайджича не является точкой в карьере 38-летнего Александра, которого в мире бокса называют "Гвоздь".

Я думаю, что нет. Саня – очень сильный и классный боец,

– сказал Постол.

Добавим, что Гвоздик ранее говорил, что если бы он слушал всех экспертов, то уже бы давно попрощался с профессиональным боксом. Он также с иронией отметил, что не против попасть в хайлайты нокаутов в другой роли.

Заметим, что одним из первых, кто заговорил о завершении карьеры боксера, был промоутер Александр Красюк, который известен сотрудничеством с Александром Усиком. Красюк посоветовал спортсмену не держаться за прошлое, а делать такие шаги, которые бы обеспечили успех в будущем.

Что дальше для Гвоздика после поражения?