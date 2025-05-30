Ветеран боксу здав позитивний тест на допінг: що відомо

Мексиканський боксер Хайме Мунгія опинився у центрі скандалу. Досвідчений спортсмен здав позитивний тест на допінг.

Боєць переміг суперника із Франції Бруно Сараче. Після чого у нього взяли пробу А, яка виявила заборонену речовину в організмі, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Що виявили в організмі Мунгуї

Проба А, яку взяли після реваншу Хайме Мунгуї проти Бруно Сараче, показала несприятливий аналітичний результат екзогенного походження метаболітів тестостерону.

Тепер мексиканський боксер терміном у 10 днів має зробити на запит на відкриття проби B. Якщо вона виявиться позитивною боксеру загрожує дискваліфікація, а результат бою проти Бруно Сараче буде скасовно.

До слова. Хайме Мунгуя провів 47 поєдинків за свою кар'єру. Мексиканський боксер здобув 45 перемог (35 з них нокаутом) та зазнав двох поразок.

Нагадаємо, що Хайме Мунгуя бився проти Бруно Сараче 4 травня в андеркарді бою Альварес – Скалл. Мексиканський боксер взяв реванш у француза, здолавши його одноголосним рішенням суддів.