Кінцівку Раян Гарсія травмував ще у тренувальному таборі у рамках підготовки до поєдинку проти Роландо Ромеро. Їх двобій відбувся ще 2 травня 2025 року та закінчився поразкою Гарсії за одноголосним рішенням суддів: 115-112 (двічі) та 118-109.

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Гарсія ляже на операційний стіл

На кону поєдинку, який відбувся у Нью-Йорку, стояв титул WBA у напівсередній вазі. Раян повністю провалив зустріч та у другому раунді навіть побував у нокдауні.

Це була поразка для Гарсії після річної дискваліфікації через провалений допінг-тест після бою з Девіном Хейні. Нагадаємо, що у тому поєдинку Раян здобув перемогу, яку сам втратив після скандалу. Адже двобій був зарахований таким, що не відбувся.

Тепер Гарсія перенесе операцію на правій руці, яка потребуватиме відновлення у вигляді шести тижнів. Оперувати американського боксера буде хірург-травматолог, якому раніше довіряли видатні боксери, як Василь Ломаченко та Сауль Альварес, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sports Illustrated.

До слова, за спиною Раяна Гарсії 27 проведених боїв, у яких він здобув 24 перемоги (20 – нокаутом) при 2-х поразках та якраз один бій проти Хейні не відбувся. Окрім Роландо Ромеро поразки Гарсії завдав Джервонта Девіс (22 квітня 2023-го року).