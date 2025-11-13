Хегай поділився думками про майбутній поєдинок у профі-ринзі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на LuckyPunch.
Читайте також "Не можна нікого боятися": відомий тренер назвав боксера, з яким має побитися Усик
Що сказав Хегай про бій з Еспіносою?
Український боксер розповів, що підготовка до поєдинку прошла успішно та без травм. Він заявив, що було складно знайти спаринг-партнерів з подібними габаритами.
Арнольд Хегай похвалив свого суперника, наголосивши, що він йде без поразок. Окрім того, українець назвав сильні та слабкі сторони Рафаеля Еспіноси.
Його сильні сторони – це габарити, а слабкі – часто відкривається під час обмінів ударами. На сьогодні це найбільший бій у моїй кар’єрі. Цей поєдинок може змінити моє життя, і я зможу почати писати власну історію в боксі,
– сказав Хегай.
За інформацією The Ring, Арнольд Хегай битиметься проти Рафаеля Еспіноси у Мексиці. Поєдинок за титул WBO у напівлегкій вазі відбудеться 15 листопада.
Що відомо про Хегая та Еспіносу?
За свою кар'єру Арнольд Хегай провів 23 поєдинки у професійному ринзі. На його рахунку 20 перемог та 2 поразки і нічия.
Востаннє Хегай бився у вересні цього року. Український боксер одноголосним рішенням суддів переміг Ліборіо Соліса.
Рафаель Еспіноса провів 27 поєдинків у кар'єрі. За цей час він здобув 27 перемог та не зазнав жодної поразки.