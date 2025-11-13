Хегай поделился мыслями о предстоящем поединке в профи-ринге. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на LuckyPunch.

Что сказал Хегай о бое с Эспиносой?

Украинский боксер рассказал, что подготовка к поединку прошла успешно и без травм. Он заявил, что было сложно найти спарринг-партнеров с подобными габаритами.

Арнольд Хегай похвалил своего соперника, отметив, что он идет без поражений. Кроме того, украинец назвал сильные и слабые стороны Рафаэля Эспиносы.

Его сильные стороны – это габариты, а слабые – часто открывается во время обменов ударами. На сегодня это самый большой бой в моей карьере. Этот поединок может изменить мою жизнь, и я смогу начать писать собственную историю в боксе,

– сказал Хегай.

По информации The Ring, Арнольд Хегай будет драться против Рафаэля Эспиносы в Мексике. Поединок за титул WBO в полулегком весе состоится 15 ноября.

Что известно о Хегае и Эспиносе?