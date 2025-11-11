Бен Дэвисон высказался о возможном бое между Усиком и Итаумой. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Что сказал Дэвисон о бое Усик с Итаумой?

Тренер британского боксера рассказал, что Мозес Итаума не дрался с боксерами такого уровня как Александр Усик. Однако, по его мнению, украинский чемпион не встречался с подобными соперниками.

Бен Дэвисон заявил, что они бы с радостью приняли бой с Александром Усиком. Он также отметил, что для Мозеса Итауми это выигрышная ситуация.

Мозес ждет этой возможности. Если ты начинаешь плавать в таких водах, то нельзя никого бояться. Надеюсь, Итаума скоро дойдет до боя за титулы,

– сказал Дэвисон.

Как сообщает Queensberry, Мозес Итаума узнал имя следующего соперника – это Джермейн Франклин. Поединок состоится 24 января 2026 года в Манчестере.

Усик – Итаума: что известно о возможном бое?