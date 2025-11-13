Може змінити життя: український боксер зробив гучну заяву перед боєм за титул

Арнольд Хегай зовсім скоро повернеться у професійний ринг. Український боксер буде битися з Рафаелем Еспіносою.

Хегай поділився думками про майбутній поєдинок у профі-ринзі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на LuckyPunch.

Що сказав Хегай про бій з Еспіносою?

Український боксер розповів, що підготовка до поєдинку прошла успішно та без травм. Він заявив, що було складно знайти спаринг-партнерів з подібними габаритами.

Арнольд Хегай похвалив свого суперника, наголосивши, що він йде без поразок. Окрім того, українець назвав сильні та слабкі сторони Рафаеля Еспіноси.

Його сильні сторони – це габарити, а слабкі – часто відкривається під час обмінів ударами. На сьогодні це найбільший бій у моїй кар’єрі. Цей поєдинок може змінити моє життя, і я зможу почати писати власну історію в боксі,

– сказав Хегай.

За інформацією The Ring, Арнольд Хегай битиметься проти Рафаеля Еспіноси у Мексиці. Поєдинок за титул WBO у напівлегкій вазі відбудеться 15 листопада.

Що відомо про Хегая та Еспіносу?