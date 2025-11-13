Может изменить жизнь: украинский боксер сделал громкое заявление перед боем за титул
- Арнольд Хегай возвращается в профессиональный ринг для боя с Рафаэлем Эспиносой за титул WBO в полулегком весе 15 ноября в Мексике.
- Хегай отметил, что подготовка к бою прошла успешно, хотя было сложно найти спарринг-партнеров, и подчеркнул важность этого поединка для его карьеры.
Арнольд Хегай совсем скоро вернется в профессиональный ринг. Украинский боксер будет драться с Рафаэлем Эспиносой.
Хегай поделился мыслями о предстоящем поединке в профи-ринге. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на LuckyPunch.
Что сказал Хегай о бое с Эспиносой?
Украинский боксер рассказал, что подготовка к поединку прошла успешно и без травм. Он заявил, что было сложно найти спарринг-партнеров с подобными габаритами.
Арнольд Хегай похвалил своего соперника, отметив, что он идет без поражений. Кроме того, украинец назвал сильные и слабые стороны Рафаэля Эспиносы.
Его сильные стороны – это габариты, а слабые – часто открывается во время обменов ударами. На сегодня это самый большой бой в моей карьере. Этот поединок может изменить мою жизнь, и я смогу начать писать собственную историю в боксе,
– сказал Хегай.
По информации The Ring, Арнольд Хегай будет драться против Рафаэля Эспиносы в Мексике. Поединок за титул WBO в полулегком весе состоится 15 ноября.
Что известно о Хегае и Эспиносе?
За свою карьеру Арнольд Хегай провел 23 поединка в профессиональном ринге. На его счету 20 побед и 2 поражения и ничья.
Последний раз Хегай дрался в сентябре этого года. Украинский боксер единогласным решением судей победил Либорио Солиса.
Рафаэль Эспиноса провел 27 поединков в карьере. За это время он одержал 27 побед и не потерпел ни одного поражения.